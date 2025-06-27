Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев назвал двух соперников, которых больше всего уважает. Это не Царукян и Оливейра

Махачев назвал двух соперников, которых больше всего уважает. Это не Царукян и Оливейра
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев назвал двух своих бывших соперников, к которым испытывает больше всего уважения.

«Я больше всего уважаю Волкановски и Порье из всех своих бывших соперников. Хочу пригласить их в Россию, поскольку здесь есть много людей, которые их поддерживают и любят», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Напомним, Махачев дрался с Волкановски дважды и оба раза победил. Их первый бой прошёл на UFC 284 и завершился в пользу Ислама единогласным решением судей. А реванш между ними состоялся на UFC 294. Тогда россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде.

Поединок с Порье стал главным событием турнира UFC 302. Встреча завершилась победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

Материалы по теме
Махачев назвал фаворита третьего боя Порье — Холлоуэй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android