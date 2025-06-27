Махачев назвал двух соперников, которых больше всего уважает. Это не Царукян и Оливейра

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев назвал двух своих бывших соперников, к которым испытывает больше всего уважения.

«Я больше всего уважаю Волкановски и Порье из всех своих бывших соперников. Хочу пригласить их в Россию, поскольку здесь есть много людей, которые их поддерживают и любят», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Напомним, Махачев дрался с Волкановски дважды и оба раза победил. Их первый бой прошёл на UFC 284 и завершился в пользу Ислама единогласным решением судей. А реванш между ними состоялся на UFC 294. Тогда россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде.

Поединок с Порье стал главным событием турнира UFC 302. Встреча завершилась победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.