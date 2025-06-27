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Илия Топурия: Джон Джонс просто захотел уйти из ММА. Не считаю, что он кого-то избегает

Илия Топурия: Джон Джонс просто захотел уйти из ММА. Не считаю, что он кого-то избегает
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия поделился своим мнением насчёт ухода легендарного американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса из ММА.

«Нет, сравнивать ситуации, в которых оказались Ислам и Джон, нельзя. Этот парень сделал очень много великих дел в ММА. За последние 10 лет он сражался с лучшими из лучших. И я не считаю, что он кого-то избегает. Джон просто захотел уйти на пенсию. Может быть, ему надоела эта игра.

Послушайте, даже после того, как он победил бы Тома, нашёлся бы кто-то другой [в числе претендентов]», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

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