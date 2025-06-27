«Он вернётся». Адесанья не верит, что Джон Джонс окончательно ушёл из ММА

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья верит, что экс-обладатель двух титулов UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс не окончательно завершил карьеру в ММА.

«Мне кажется, что он вернётся. Конечно, я был не согласен с тем, что тяжёлый вес находился в застое. Теперь дивизион придёт в движение. Джон ушёл на пенсию из-за того, что стало известно об очередном скандале, связанном с ним. Он пройдёт через это, а затем вернётся и подерётся с Томом Аспиналлом.

На кону будут слишком большие деньги. Сейчас ему предложили $ 20-30 млн. А к моменту, когда он вернётся, сумма станет ещё больше, поскольку Том уже проведёт две или три защиты, создав своё наследие», — приводит слова Адесаньи портал Yahoo Sports.