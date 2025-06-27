Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он вернётся». Адесанья не верит, что Джон Джонс окончательно ушёл из ММА

«Он вернётся». Адесанья не верит, что Джон Джонс окончательно ушёл из ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья верит, что экс-обладатель двух титулов UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс не окончательно завершил карьеру в ММА.

«Мне кажется, что он вернётся. Конечно, я был не согласен с тем, что тяжёлый вес находился в застое. Теперь дивизион придёт в движение. Джон ушёл на пенсию из-за того, что стало известно об очередном скандале, связанном с ним. Он пройдёт через это, а затем вернётся и подерётся с Томом Аспиналлом.

На кону будут слишком большие деньги. Сейчас ему предложили $ 20-30 млн. А к моменту, когда он вернётся, сумма станет ещё больше, поскольку Том уже проведёт две или три защиты, создав своё наследие», — приводит слова Адесаньи портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Джон Джонс — величайший боец в истории ММА?
Джон Джонс — величайший боец в истории ММА?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android