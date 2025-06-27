Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой

Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Скорее всего, я вернусь в сентябре или октябре. Дивизион находится в состоянии застоя. [Стрикленд — ] Единственный, кого я хочу видеть, но он не ответил [на мой вызов]», — приводит слова Адесаньи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который состоялся 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250, Адесанья уступил нокаутом во втором раунде французу дагестанского происхождения Нассурдину Имавову.

Материалы по теме
«Он вернётся». Адесанья не верит, что Джон Джонс окончательно ушёл из ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android