Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Скорее всего, я вернусь в сентябре или октябре. Дивизион находится в состоянии застоя. [Стрикленд — ] Единственный, кого я хочу видеть, но он не ответил [на мой вызов]», — приводит слова Адесаньи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который состоялся 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250, Адесанья уступил нокаутом во втором раунде французу дагестанского происхождения Нассурдину Имавову.