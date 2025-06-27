Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия назвал бойца, который достоин стать его следующим соперником

Илия Топурия назвал бойца, который достоин стать его следующим соперником
Комментарии

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия считает, что экс-обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи больше остальных бойцов в дивизионе заслуживает стать его следующим соперником, если ему удастся стать победить бразильца Чарльза Оливейру в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.

«Тот, кто действительно заслуживает биться следующим за титул, — это Джастин Гэтжи», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой между Топурией и Оливейрой состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Материалы по теме
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Live
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android