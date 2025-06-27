Джон Джонс отреагировал на то, что Хабиб признал его величайшим бойцом ММА

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, легендарный американец Джон Джонс отреагировал на то, что член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов признал его величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Я не ожидал такого от Хабиба, это было унизительно (скорее всего, Джон имел в виду, что его смутила реакция Нурмагомедова на новость о завершении карьеры в ММА. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.