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Уайлдер: если Усик будет ещё в форме, то я с радостью приму бой с ним. Устроим крутое шоу

Уайлдер: если Усик будет ещё в форме, то я с радостью приму бой с ним. Устроим крутое шоу
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Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) рассказал, что готов провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, непобеждённым украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

«Если Усик будет ещё в форме, когда придёт время, то я с радостью приму бой. Это будет крутое шоу. Он хотел драться со мной, и я надеюсь, что ничего не изменилось. Но [наш бой состоится] не в этом году, исключено. А 2026-й может принести много сюрпризов.

Я всё ещё тот же зверь. Были тяжёлые времена вне ринга, удары судьбы, которых не ждёшь. Но я снова в деле — и никто не сможет меня остановить», — приводит слова Уайлдера журнал The Ring.

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