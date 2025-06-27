Том Аспиналл озвучил два бойцовских качества, в которых Джон Джонс превосходит его

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал в интервью порталу TNT Sports, в каких бойцовских качествах он превосходит легендарного американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса, а в каких — уступает.
Сила — Аспиналл
Скорость — Аспиналл
Выносливость — Джонс
Борьба — Джонс
Крепость челюсти — Аспиналл
Бойцовский IQ — Аспиналл
Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.