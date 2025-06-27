Звезда UFC Топурия прошёл блиц-опрос, сделав выбор в том числе между Роналду и Месси

Популярный 28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг), непобеждённый испано-грузин Илия Топурия прошёл блиц-опрос портала RMC Sport, кратко ответив на несколько вопросов.
— Победить удушающим приёмом или нокаутом?
— Нокаутом.
— Футбол или баскетбол?
— Футбол.
— «Барселона» или мадридский «Реал»?
— «Реал».
— Лионель Месси или Криштиану Роналду?
— Месси.
— Остаться непобеждённым или получить рекордный гонорар?
— Остаться непобеждённым.
— Дагестанская борьба или грузинская?
— Грузинская.
— Жорж Сен-Пьер или Хабиб Нурмагомедов?
— Жорж.
— Ламин Ямаль или Арда Гюлер?
— Ламин Ямаль.
Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.