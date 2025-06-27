Звезда UFC Топурия прошёл блиц-опрос, сделав выбор в том числе между Роналду и Месси

Популярный 28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг), непобеждённый испано-грузин Илия Топурия прошёл блиц-опрос портала RMC Sport, кратко ответив на несколько вопросов.

— Победить удушающим приёмом или нокаутом?

— Нокаутом.

— Футбол или баскетбол?

— Футбол.

— «Барселона» или мадридский «Реал»?

— «Реал».

— Лионель Месси или Криштиану Роналду?

— Месси.

— Остаться непобеждённым или получить рекордный гонорар?

— Остаться непобеждённым.

— Дагестанская борьба или грузинская?

— Грузинская.

— Жорж Сен-Пьер или Хабиб Нурмагомедов?

— Жорж.

— Ламин Ямаль или Арда Гюлер?

— Ламин Ямаль.

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.