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Аспиналл поделился мнением насчёт возможного боя с Алексом Перейрой в тяжёлом весе

Аспиналл поделился мнением насчёт возможного боя с Алексом Перейрой в тяжёлом весе
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32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мнением насчёт возможного боя с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой в тяжёлом весе.

«У него есть свои обязательства в полутяжёлом весе, понимаете, о чём я говорю? Алекс только что потерял свой титул в тяжёлом бою. Я считаю, что Анкалаев по-прежнему остаётся для него серьёзным соперником, и давайте посмотрим, как он справится с ним в реванше», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

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