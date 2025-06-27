Том Аспиналл: Анкалаев не получает должного уважения. Этот парень превзошёл всех

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл считает, что чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев не получает необходимого уважения со стороны фанатов и бойцовского сообщества.

«На мой взгляд, Магомед не получает должного уважения. Этот парень превзошёл всех и только что победил чемпиона. Его следует уважать», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.