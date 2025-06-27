Махачев не согласен с Топурией в том, что Гэтжи должен стать следующим претендентом

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев не согласен с 28-летним экс-чемпионом UFC в полулёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией насчёт того, что следующим претендентом на пояс в категории до 70 кг должен стать американец Джастин Гэтжи.

«Знаете, моё мнение сейчас таково, что если Царукян успешно сделает вес [будучи страхующим титульный бой между Топурией и Оливейрой] и покажет людям, что он на это способен, то следующим претендентом должен быть Арман», — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.

Ранее Ислам Махачев назвал двух соперников, которых больше всего уважает.