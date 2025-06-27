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Тренер Махачева объяснил, почему бой между Исламом и Илией Топурией не состоялся

Тренер Махачева объяснил, почему бой между Исламом и Илией Топурией не состоялся
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему бой между его подопечным и 28-летним экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией не состоялся.

«Причина того, что этот бой не состоялся, не в трудностях Ислама с весогонкой, а в его стремлении создать наследие. Ислам не хотел драться с Топурией, поскольку его не устраивало, что Илия был полулегковесом. И по итогам этого противостояния Топурия получил бы всё, а Ислам — ничего», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

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