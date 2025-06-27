Тренер Махачева объяснил, почему бой между Исламом и Илией Топурией не состоялся

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему бой между его подопечным и 28-летним экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией не состоялся.

«Причина того, что этот бой не состоялся, не в трудностях Ислама с весогонкой, а в его стремлении создать наследие. Ислам не хотел драться с Топурией, поскольку его не устраивало, что Илия был полулегковесом. И по итогам этого противостояния Топурия получил бы всё, а Ислам — ничего», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.