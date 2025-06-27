Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2025. Третий полуфинал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт объявил следующего соперника чемпиона UFC в наилегчайшем весе Пантожи

Дана Уайт объявил следующего соперника чемпиона UFC в наилегчайшем весе Пантожи
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 317, сообщил, что следующим соперником 35-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг) бразильца Александра Пантожи станет победитель боя между американцем Брэндоном Ройвалом и соотечественником бирманского происхождения Джошуа Ваном.

Поединок между Ройвалом и Ваном также состоится на турнире UFC 317. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Брэндон Ройвал
Не началось
Джошуа Ван

Ройвал имеет в своём рекорде 17 побед и семь поражений, а Ван — 14 побед и два поражения. Отметим, что Брэндон уже дважды дрался с Пантожей и оба раз уступил ему.

Материалы по теме
UFC 317: Оливейра с Топурией рубятся за пояс, Слава Клаус – за место в лучшей лиге. LIVE
Live
UFC 317: Оливейра с Топурией рубятся за пояс, Слава Клаус – за место в лучшей лиге. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android