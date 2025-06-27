Дана Уайт объявил следующего соперника чемпиона UFC в наилегчайшем весе Пантожи

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 317, сообщил, что следующим соперником 35-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг) бразильца Александра Пантожи станет победитель боя между американцем Брэндоном Ройвалом и соотечественником бирманского происхождения Джошуа Ваном.

Поединок между Ройвалом и Ваном также состоится на турнире UFC 317. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Ройвал имеет в своём рекорде 17 побед и семь поражений, а Ван — 14 побед и два поражения. Отметим, что Брэндон уже дважды дрался с Пантожей и оба раз уступил ему.