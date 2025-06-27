Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2025. Третий полуфинал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мэнни Пакьяо: моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию в таком статусе

Мэнни Пакьяо: моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию в таком статусе
Комментарии

46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, какую карьерную цель он в данный момент преследует.

«У меня ещё есть два или три боя в запасе. Я всё ещё быстр, силён и чувствую, что могу конкурировать на высоком уровне. Этот бой для меня — часть истории. Верю, что смогу побить собственный рекорд и стать первым бойцом из Зала славы, который вернётся и возьмёт титул снова. Моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию чемпионом», — приводит слова Пакьяо журнал The Ring.

Напомним, следующий поединок Пакьяо проведёт против обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца Марио Барриоса. Их бой состоится 19 июля.

Материалы по теме
Кроуфорд ответил, не считает ли, что 46-летний Пакьяо слишком стар для возвращения на ринг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android