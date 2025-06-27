Мэнни Пакьяо: моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию в таком статусе

46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, какую карьерную цель он в данный момент преследует.

«У меня ещё есть два или три боя в запасе. Я всё ещё быстр, силён и чувствую, что могу конкурировать на высоком уровне. Этот бой для меня — часть истории. Верю, что смогу побить собственный рекорд и стать первым бойцом из Зала славы, который вернётся и возьмёт титул снова. Моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию чемпионом», — приводит слова Пакьяо журнал The Ring.

Напомним, следующий поединок Пакьяо проведёт против обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца Марио Барриоса. Их бой состоится 19 июля.