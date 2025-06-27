Усик и Дюбуа разделят между собой $ 200 млн за реванш — СМИ
Поделиться
38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик заработает за реванш с чемпионом IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа в районе $ 132 млн.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
В статье издания «Викна» говорится, что общий гонорар поединка между двумя звёздными боксёрами составит £ 150 млн или же $ 200 млн. При этом украинцу достанется $ 132 млн, а Дюбуа заберёт оставшиеся $ 68 млн.
Напомним, первый бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Усиком и обладателем титула IBF Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2025
-
17:58
-
16:15
-
15:41
-
14:54
-
14:18
-
14:06
-
14:02
-
13:19
-
13:00
-
12:04
-
11:51
-
11:23
-
11:18
-
11:08
-
10:13
-
10:00
-
09:52
-
09:24
-
09:16
-
02:40
-
02:13
-
00:35
-
00:04
- 26 июня 2025
-
23:46
-
23:16
-
22:51
-
22:13
-
21:45
-
21:13
-
21:07
-
20:58
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:32