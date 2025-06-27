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PFL 2025. Третий полуфинал
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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03:30 Мск
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PFL World Tournament 7: Semifinals: во сколько начало турнира, где смотреть онлайн-трансляцию

PFL World Tournament 7: Semifinals: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию
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В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене» состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. Начало турнира запланировано на 3:30 мск. В России событие покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Права на трансляцию турнира PFL 7 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Полный кард турнира:

Фабиан Эдвардс – Джошуа Сильвейра;
Салливан Коли – Фил Дэвис;
Серхио Петтис – Рауфон Стотс;
Далтон Роста – Аарон Джеффри;
Антонио Карлос – Симеон Пауэлл;
Валентин Молдавский – Александр Романов;

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Валентин Молдавский — Александр Романов
28 июня 2025, суббота. 04:45 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Александр Романов

Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;
Олег Попов – Родриго Насименто;

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Олег Попов — Родриго Насименто
28 июня 2025, суббота. 03:55 МСК
Олег Попов
Не началось
Родриго Насименто

Рафаэл Шавьер – Карл Альбректссон.

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