PFL World Tournament 7: Semifinals: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене» состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. Начало турнира запланировано на 3:30 мск. В России событие покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира:

Фабиан Эдвардс – Джошуа Сильвейра;

Салливан Коли – Фил Дэвис;

Серхио Петтис – Рауфон Стотс;

Далтон Роста – Аарон Джеффри;

Антонио Карлос – Симеон Пауэлл;

Валентин Молдавский – Александр Романов;

Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;

Олег Попов – Родриго Насименто;

Рафаэл Шавьер – Карл Альбректссон.