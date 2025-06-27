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Топурия успешно прошёл взвешивание перед поединком с Оливейрой

Топурия успешно прошёл взвешивание перед поединком с Оливейрой
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28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся бывшим чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе (до 66 кг), успешно прошёл взвешивание перед поединком с 35-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

Звёздный испанец показал на весах 70,31 кг, уложившись в норматив.

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

В октябре на турнире UFC 308 Илия Топурия провёл первую защиту титула в полулёгком весе, нокаутировав американца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Чарльз Оливейра, в свою очередь, одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером на UFC 309.

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