Топурия успешно прошёл взвешивание перед поединком с Оливейрой

28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся бывшим чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе (до 66 кг), успешно прошёл взвешивание перед поединком с 35-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Звёздный испанец показал на весах 70,31 кг, уложившись в норматив.

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

В октябре на турнире UFC 308 Илия Топурия провёл первую защиту титула в полулёгком весе, нокаутировав американца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Чарльз Оливейра, в свою очередь, одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером на UFC 309.