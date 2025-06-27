Оливейра уложился в вес и оказался легче Топурии перед поединком на UFC 317

35-летний бразильский боец и бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра успешно прошёл взвешивание перед поединком с 28-летним топовым испанским атлетом грузинского происхождения Ильёй Топурией, являющимся бывшим чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе (до 66 кг)

Бразилец показал на весах 70,08 кг, оказавшись легче Топурии (70,31 кг). Оба бойца уложились в нужные рамки. Поединок бойцов возглавит кард турнира UFC 317.

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оливейра дебютировал в марте 2008 года, а в UFC Чарльз пришёл уже в августе 2010 года. К настоящему моменту в своём рекорде бразильский атлет имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.