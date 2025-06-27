Борщёв оказался легче своего соперника на турнире UFC 317

Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Вячеслав Борщёв успешно прошёл взвешивание перед поединком с американцем Теренсом Маккинни.

Вячеслав показал на весах 70,31 кг, а его оппонент оказался тяжелее — 70,76 кг.

Российскому атлету Борщёву 33 года. Вячеслав дебютировал как профессиональный боец в 2019 году, а с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации Даны Уайта три победы, четыре поражения и одна ничья.

Теренсу Маккинни 30 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.