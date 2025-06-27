Боец не прошёл взвешивание перед UFC 317. Бой отменён, а атлет отчислен из ростера — Хилли

31-летний чилийский боец промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Кристофер Эверт провалил взвешивание перед турниром UFC 317 и был отчислен из ростера, о чём сообщил во время трансляции 50-летний американский спортивный комментатор канала Fox Sports и UFC Дэн Хилли.

Эверт должен был сразиться с американцем Джексоном Маквеем, но превысил допустимый лит в весе на 4,5 кг.

Крупный номерной турнир UFC 317 состоится в ночь с 28 на 29 июня в рамках Международной недели боёв. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Начало запланировано на 1:30 мск. Главный кард стартует в 5:00. В главном бою встретятся Илия Топурия и Чарльз Оливейра.