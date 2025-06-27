Результаты взвешивания участников UFC 317. Царукян готов выступить в мейн-ивенте

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Бойцы, которые примут участие в крупном номером турнире UFC 317, прошли взвешивание. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты взвешивания UFC 317 (кг):

Илия Топурия (70,31) — Чарльз Оливейра (70,08); Арман Царукян (запасной боец) — 70,3;

Александр Пантожа (56,69) — Кай Кара-Франс (56,69);

Бенеил Дариуш (70,76) — Ренато Мойкано (70,76);

Брэндон Ройвал (56,69) — Джошуа Ван (56,69);

Пэйтон Талботт (61,68) — Фелипе Лима (61,23);

Джек Херманссон (83,91) — Грегори Родригес (84,36);

Хайдер Эмил (65,77) — Хосе Мигель Дельгадо (65,77);

Вивиан Араужо (56,69) — Трейси Кортес (57,15);

Терренс Маккинни (70,76) – Вячеслав Борщёв (70,31);

Нико Прайс (77,11) — Джейкоб Смит (77,11);

Джоната Диниз (116,57) — Элвин Хайнес (117,48);

Кристофер Эверт — Джексон Маквей — поединок отменён, так как Эверт не прошёл взвешивание.