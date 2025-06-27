Джейк Пол успешно прошёл взвешивание перед поединком против Чавеса-младшего

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол успешно прошёл взвешивание перед поединком против 39-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBC в среднем весе мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Звёздный блогер показал на весах 90,5 кг. Поединок между Джейком и Хулио Сезаром пройдёт в ночь с 28 на 29 июня на масштабном вечере профессионального бокса в США.

Ранее стало известно, что Пол может войти в рейтинги организаций WBC и WBA в случае победы над мексиканцем. Отметим, согласно правилам WBC, претендент должен входить в топ-15, чтобы претендовать на титул чемпиона мира. А WBA оценивает боксёров для включения в рейтинг на основе таких факторов, как их послужной список, активность и уровень соперников.