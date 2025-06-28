Олег Попов победил Родриго Насименто и вышел в финал Гран-при PFL

В ночь с 27 на 28 июня мск на «Уинтраст-Арене» в Чикаго (США, штат Иллинойс) проходит турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В одном из боёв предварительного карда российский боец Олег Попов встретился с бразильцем Родриго Насименто.

Поединок продлился три полных раунда, победу одержал Олег Попов единогласным решением судей.

Это 21-й выигранный бой в карьере Олега Попова и девятый — судейским решением (9 — нокаутом, 3 — сабмишном). Также в его рекорде два поражения (судейским решением и сабмишном). Для Насименто это поражение стало четвёртым в карьере (2 — нокаутом, 2 — решением) при 11 победах.

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