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PFL 2025. Третий полуфинал
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Олег Попов выиграл бой с Родриго Насименто в 3-м раунде, 28 июня 2025

Олег Попов победил Родриго Насименто и вышел в финал Гран-при PFL
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В ночь с 27 на 28 июня мск на «Уинтраст-Арене» в Чикаго (США, штат Иллинойс) проходит турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В одном из боёв предварительного карда российский боец Олег Попов встретился с бразильцем Родриго Насименто.

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Олег Попов (W) — Родриго Насименто
28 июня 2025, суббота. 03:55 МСК
Олег Попов
Окончено
UD
Родриго Насименто

Поединок продлился три полных раунда, победу одержал Олег Попов единогласным решением судей.

Это 21-й выигранный бой в карьере Олега Попова и девятый — судейским решением (9 — нокаутом, 3 — сабмишном). Также в его рекорде два поражения (судейским решением и сабмишном). Для Насименто это поражение стало четвёртым в карьере (2 — нокаутом, 2 — решением) при 11 победах.

Видео: MMA Series 53. Олег Попов vs Антониу Силва

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