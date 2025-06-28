Романов вышел в финал Гран-при PFL с тяжёлой травмой после удара в пах от Молдавского

В ночь с 27 на 28 июня мск на «Уинтраст-Арене» в Чикаго (США, штат Иллинойс) проходит турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В одном из боёв предварительного карда российский боец Валентин Молдавский встретился с молдавским спортсменом Александром Романовым.

Поединок завершился досрочно в первом раунде. В концовке раунда после серии ударов от Молдавского Романов пропустил удар в пах, после которого не смог встать на ноги и продолжить бой. Спортсмена унесли с канваса на носилках.

По решению судей Александр Романов вышел в финал Гран-при PFL, где встретится с российским бойцом Олегом Поповым.

Видео: Малоизвестные факты о Валентине Молдавском