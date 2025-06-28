Романова унесли на носилках после удара в пах от Молдавского в полуфинале Гран-при PFL

В ночь с 27 на 28 июня мск на «Уинтраст-Арене» в Чикаго (США, штат Иллинойс) проходит турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В одном из боёв предварительного карда российский боец Валентин Молдавский встретился с молдавским спортсменом Александром Романовым.

В концовке первого раунда после серии ударов от Валентина Молдавского Александр Романов пропустил удар в пах, после которого не смог встать на ноги и продолжить поединок. Спортсмена унесли с канваса на носилках, после оказания экстренной медицинской помощи он был отправлен в больницу.

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