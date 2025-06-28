Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Романова унесли на носилках после удара в пах от Молдавского в полуфинале Гран-при PFL

Романова унесли на носилках после удара в пах от Молдавского в полуфинале Гран-при PFL
Комментарии

В ночь с 27 на 28 июня мск на «Уинтраст-Арене» в Чикаго (США, штат Иллинойс) проходит турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В одном из боёв предварительного карда российский боец Валентин Молдавский встретился с молдавским спортсменом Александром Романовым.

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Валентин Молдавский — Александр Романов
28 июня 2025, суббота. 04:45 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
NC
Александр Романов

В концовке первого раунда после серии ударов от Валентина Молдавского Александр Романов пропустил удар в пах, после которого не смог встать на ноги и продолжить поединок. Спортсмена унесли с канваса на носилках, после оказания экстренной медицинской помощи он был отправлен в больницу.

Видео: Александр Романов нокаутировал Джареда Вандераа на UFC Вегас 39

Материалы по теме
PFL: Попов вышел в финал Гран-при! А Молдавский допустил роковую ошибку. LIVE
Live
PFL: Попов вышел в финал Гран-при! А Молдавский допустил роковую ошибку. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android