Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт сообщил о пожаре в здании UFC PI в Мексике, которое он называл лучшим в мире

Дана Уайт сообщил о пожаре в здании UFC PI в Мексике, которое он называл лучшим в мире
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт в соцсетях сообщил о том, что на арене UFC PI в Мексике произошло возгорание.

О степени ущерба и причине возгорания пока ничего не известно. Уайт опубликовал короткое видео, на котором видно, как часть здания сильно задымлена, а с возгоранием борются пожарные.

Данный спортивный комплекс был открыт в феврале прошлого года. Дана Уайт тогда назвал его лучшим спортивным залом UFC.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня состоится очередной номерной турнир UFC 317, где в главном событии вечера испано-грузин Илия Топурия сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс организации в лёгком весе.

Физиев показал травму после победы в UFC

Материалы по теме
Главный враг Оливейры в UFC — весогонка. Проваливался уже 5 раз и терял из-за этого пояс
Главный враг Оливейры в UFC — весогонка. Проваливался уже 5 раз и терял из-за этого пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android