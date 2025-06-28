Дана Уайт сообщил о пожаре в здании UFC PI в Мексике, которое он называл лучшим в мире

Президент UFC Дана Уайт в соцсетях сообщил о том, что на арене UFC PI в Мексике произошло возгорание.

О степени ущерба и причине возгорания пока ничего не известно. Уайт опубликовал короткое видео, на котором видно, как часть здания сильно задымлена, а с возгоранием борются пожарные.

Данный спортивный комплекс был открыт в феврале прошлого года. Дана Уайт тогда назвал его лучшим спортивным залом UFC.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня состоится очередной номерной турнир UFC 317, где в главном событии вечера испано-грузин Илия Топурия сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс организации в лёгком весе.

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