Василий «Пельмень» Камоцкий уступил Дейну Вернсу на Power Slap 13, потеряв титул чемпиона

В ночь с 27 на 28 июня мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) завершился турнир Лиги пощёчин Power Slap 13, в главном событии которого российский чемпион в супертяжёлом весе Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень встретился с американцем Дейном «Гавайским Хитманом» Вернсом в рамках защиты своего титула.

Поединок завершился победой Вернса решением судей большинством голосов. Счёт судейских записок составил 48-46, 48-46 и 47-47 в пользу представителя США.

Таким образом, Камоцкий утратил чемпионский титул, которым он владел с января 2025 года, вернув его Вернсу. Ранее Пельмень дважды пытался отобрать у Гавайского Хитмана звание чемпиона — бой в октябре 2024 года завершился вничью, встречу в январе 2025 года выиграл Камоцкий судейским решением.

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