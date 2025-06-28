«Ни одной честной пощёчины!» Пельмень потребовал реванша после поражения в титульном бою

Российский экс-чемпион лиги Power Slap в супертяжёлом весе Василий «Пельмень» Камоцкий прокомментировал своё поражение в бою с американцем Дейном Вернсом, по результатам которого утратил чемпионский титул.

«Я требую незамедлительный реванш. Он везде меня ударил, но не по щеке: ухо, ухо, нос разбил. Я не понимаю. Ни одной честной пощёчины», — сказал Камоцкий после боя.

Титульный поединок между Василием «Пельменем» Камоцким и Дейном «Гавайским Хитманом» Вернсом стал главным событием турнира Лиги пощёчин Power Slap 13, который прошёл в американском Лас-Вегасе в ночь с 27 на 28 июня мск. По результатам боя большинством судейских голосов (48-46, 48-46, 47-47) победу одержал Вернс.

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