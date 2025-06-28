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Деонтей Уайлдер нокаутировал Тайррелла Херндона, вернувшись после двух поражений кряду

Деонтей Уайлдер нокаутировал Тайррелла Херндона, вернувшись после двух поражений кряду
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В Уичито (США) состоялся боксёрский вечер. В главном событии шоу экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер сразился со своим малоизвестным соотечественником Тайрреллом Херндоном.

Бой завершился победой Уайлдера нокаутом. Благодаря этой победе Уайлдер прервал неудачную серию из двух поражений. Теперь на его счету 49 боёв, 44 победы, четыре поражения и одна ничья.

У Херндона — 30 боёв, в которых он одержал 24 победы и потерпел шесть поражений.

Напомним, Уайлдер вернулся на ринг после сокрушительного поражения в июне 2024 года от китайского тяжеловеса Чжан Чжилэя, которому он уступил техническим нокаутом в пятом раунде, а до этого в декабре 2023 года он также проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь

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