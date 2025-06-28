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Илия Топурия и Чарльз Оливейра провели финальную битву взглядов перед UFC 317

Илия Топурия и Чарльз Оливейра провели финальную битву взглядов перед UFC 317
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра провёл финальную битву взглядов с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией перед турниром UFC 317. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) пройдёт 29 июня на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

На финальном стердауне оба бойца были настроены дружелюбно и миролюбиво по отношению друг к другу, закончив свою встречу рукопожатием. Оливейра традиционно вышел в очках и, в отличие от Топурии, не улыбался.

Права на видео принадлежат UFC

Напомним, в настоящий момент в активе Топурии 16 побед и ни одного поражения за карьеру. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

Топурия показал свой тренировочный процесс

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