Илия Топурия и Чарльз Оливейра провели финальную битву взглядов перед UFC 317

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра провёл финальную битву взглядов с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией перед турниром UFC 317. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) пройдёт 29 июня на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На финальном стердауне оба бойца были настроены дружелюбно и миролюбиво по отношению друг к другу, закончив свою встречу рукопожатием. Оливейра традиционно вышел в очках и, в отличие от Топурии, не улыбался.

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Напомним, в настоящий момент в активе Топурии 16 побед и ни одного поражения за карьеру. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

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