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Вячеслав Борщёв и Терренс Маккинни провели дуэль взглядов перед боем на UFC 317

Вячеслав Борщёв и Терренс Маккинни провели дуэль взглядов перед боем на UFC 317
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв и американский боец Терренс Маккинни провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдёт на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Терренс Маккинни — Вячеслав Борщёв
29 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Терренс Маккинни
Не началось
Вячеслав Борщёв

Фото: Скриншот трансляции UFC

Борщёв свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от австралийца Тома Нолана в рамках турнира UFC 312.

Что касается Маккинни, то он свой последний бой провёл также в феврале 2025 года и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над боснийцем Дамиром Хадзовичем.

Напомним, главным событием турнира UFC 317 станет бой за вакантный титул UFC в лёгком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

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