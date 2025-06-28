Вячеслав Борщёв и Терренс Маккинни провели дуэль взглядов перед боем на UFC 317

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв и американский боец Терренс Маккинни провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдёт на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня.

Фото: Скриншот трансляции UFC

Борщёв свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от австралийца Тома Нолана в рамках турнира UFC 312.

Что касается Маккинни, то он свой последний бой провёл также в феврале 2025 года и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над боснийцем Дамиром Хадзовичем.

Напомним, главным событием турнира UFC 317 станет бой за вакантный титул UFC в лёгком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.