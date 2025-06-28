Александр Пантожа и Кай Кара-Франс провели дуэль взглядов

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа и претендент на этот титул Кай Кара-Франс провели дуэль взглядов перед поединком, который станет соглавным событием турнира UFC 317 в Лас-Вегасе в ночь с 28 на 29 июня. Кара-Франс вёл себя весьма эпатажно.

Фото: Скриншот трансляции UFC

Для Пантожи этот бой станет четвёртой защитой титула. Свой предыдущий поединок он провёл в декабре 2024 года, где одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Каем Асакурой.

Что касается Кара-Франса, то его последний бой состоялся в августе 2024, он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Стивом Эрцегом, закрыв серию из двух поражений.