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Александр Пантожа и Кай Кара-Франс провели дуэль взглядов

Александр Пантожа и Кай Кара-Франс провели дуэль взглядов
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа и претендент на этот титул Кай Кара-Франс провели дуэль взглядов перед поединком, который станет соглавным событием турнира UFC 317 в Лас-Вегасе в ночь с 28 на 29 июня. Кара-Франс вёл себя весьма эпатажно.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Кара-Франс

Фото: Скриншот трансляции UFC

Для Пантожи этот бой станет четвёртой защитой титула. Свой предыдущий поединок он провёл в декабре 2024 года, где одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Каем Асакурой.

Что касается Кара-Франса, то его последний бой состоялся в августе 2024, он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Стивом Эрцегом, закрыв серию из двух поражений.

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