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Илия Топурия — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский турнир UFC 317, в главном поединке которого экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия сразится за вакантный титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ориентировочное время начала поединка в 7:00 мск.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оливейра дебютировал в марте 2008 года, а в UFC Чарльз пришёл уже в августе 2010 года. К настоящему моменту в своём рекорде бразильский атлет имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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