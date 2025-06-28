Илия Топурия — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский турнир UFC 317, в главном поединке которого экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия сразится за вакантный титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ориентировочное время начала поединка в 7:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оливейра дебютировал в марте 2008 года, а в UFC Чарльз пришёл уже в августе 2010 года. К настоящему моменту в своём рекорде бразильский атлет имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.