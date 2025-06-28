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Стали известны гонорары за бой Джейка Пола с Хулио Сезаром Чавесом-младшим

Стали известны гонорары за бой Джейка Пола с Хулио Сезаром Чавесом-младшим
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В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме (США) состоится большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу станет бой популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Хулио Сезар Чавес

Накануне стали известны суммы гонораров, которые получат боксёры за этот 10-раундовый рейтинговый бой в рамках первого тяжёлого дивизиона.

По информации, предоставленной Атлетической комиссией Калифорнии, Джейк Пол официально получит гарантированный гонорар в размере $ 300 тыс., в то время как Чавес должен получить $ 750 тыс. Стоит отметить, что эти суммы указаны без учёта дохода от платных трансляций (PPV).

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