Где смотреть бой Илия Топурия — Чарльз Оливейра: на каком канале, кто покажет

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, в главном поединке которого пройдёт противостояние за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории между бывшим обладателем этого титула бразильцем Чарльзом Оливейрой и экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, предыдущий поединок Оливейры состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером.

Что касается Топурии, то его последний бой прошёл в октябре 2024 года и завершился победой нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом UFC Максом Холлоуэем.