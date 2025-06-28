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«Я собираюсь прикончить его». Илия Топурия — о предстоящем бое с Оливейрой на UFC 317

«Я собираюсь прикончить его». Илия Топурия — о предстоящем бое с Оливейрой на UFC 317
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и бывший чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра обменялись комментариями после церемонии официального взвешивания UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

Илия Топурия: «Я собираюсь показать одно из лучших выступлений в истории. Я собираюсь доминировать, я собираюсь прикончить его».

Чарльз Оливейра: «Я готов к бою, я готов ко всему. Я собираюсь вернуть себе пояс».

Для Топурии этот бой станет первым в лёгком дивизионе. Свой прошлый поединок он проводил в октябре 2024 года, где победил нокаутом в третьем раунде Макса Холлоуэя.

Оливейра последний бой провёл в ноябре 2024 года и победил единогласным решением судей Майкла Чендлера.

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