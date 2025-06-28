«Я собираюсь прикончить его». Илия Топурия — о предстоящем бое с Оливейрой на UFC 317

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и бывший чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра обменялись комментариями после церемонии официального взвешивания UFC 317.

Илия Топурия: «Я собираюсь показать одно из лучших выступлений в истории. Я собираюсь доминировать, я собираюсь прикончить его».

Чарльз Оливейра: «Я готов к бою, я готов ко всему. Я собираюсь вернуть себе пояс».

Для Топурии этот бой станет первым в лёгком дивизионе. Свой прошлый поединок он проводил в октябре 2024 года, где победил нокаутом в третьем раунде Макса Холлоуэя.

Оливейра последний бой провёл в ноябре 2024 года и победил единогласным решением судей Майкла Чендлера.