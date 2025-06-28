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Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме (США) состоится большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу станет 10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжёлом дивизионе между популярным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по версии WBC в средней весовой категории Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Хулио Сезар Чавес

Пол впервые выйдет на ринг после победы над легендарным 58-летним Майком Тайсоном в ноябре 2024 года.

Их поединок начнётся не ранее 6:00 по московскому времени. Бой будет доступен для просмотра на телеканале DAZN. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Пола с Чавесом, в которой отразит наиболее важные события.

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