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Деонтей Уайлдер прокомментировал победу над Тайрреллом Херндоном

Деонтей Уайлдер прокомментировал победу над Тайрреллом Херндоном
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, 39-летний американец Деонтей Уайлдер дал комментарий после своего успешного возвращения на ринг в ночь с 27 на 28 июня в США, где он победил техническим нокаутом в седьмом раунде своего 37-летнего соотечественника Тайррелла Херндона.

Прочие бои 2025. BLKPB
Деонтей Уайлдер (W) — Тайррелл Херндон
28 июня 2025, суббота. 06:50 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
TKO
Тайррелл Херндон

«Я долго не выходил на ринг, потому что приводил свои дела в порядок. Это был сложный путь, и я просто рад, что вернулся на ринг. Я знаю, что не показал того, что все хотели увидеть, но мы будем продолжать, и я буду становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, Уайлдер этой победой закрыл серию из двух поражений от Чжан Чжилэя и Джозефа Паркера.

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