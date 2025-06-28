Деонтей Уайлдер прокомментировал победу над Тайрреллом Херндоном

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, 39-летний американец Деонтей Уайлдер дал комментарий после своего успешного возвращения на ринг в ночь с 27 на 28 июня в США, где он победил техническим нокаутом в седьмом раунде своего 37-летнего соотечественника Тайррелла Херндона.

«Я долго не выходил на ринг, потому что приводил свои дела в порядок. Это был сложный путь, и я просто рад, что вернулся на ринг. Я знаю, что не показал того, что все хотели увидеть, но мы будем продолжать, и я буду становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, Уайлдер этой победой закрыл серию из двух поражений от Чжан Чжилэя и Джозефа Паркера.