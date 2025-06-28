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Иан Гарри готов сразиться с Белалом Мухаммадом

Иан Гарри готов сразиться с Белалом Мухаммадом
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Ирландский полусредневес UFC Иан Гарри заявил о готовности провести бой против экс-чемпиона UFC в этом дивизионе Белала Мухаммада.

«Я дал согласие официально на бой как с Белалом, так и с Брэди. На этой неделе постараюсь встретиться с UFC и всё организовать», — сказал Гарри на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

Напомним, последний бой Гарри состоялся в апреле 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Карлосом Пратесом, закрыв поражение от Шавката Рахмонова.

Что касается Мухаммада, то он предыдущий поединок провёл в мае 2025 года и потерпел поражение единогласным решением судей от Джека Делла Маддалены, уступив ему чемпионский пояс.

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