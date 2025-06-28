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Сауль Альварес высказался о возможном бое с Илией Топурией

Сауль Альварес высказался о возможном бое с Илией Топурией
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль «Канело» Альварес высказался по поводу потенциального поединка против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе испанца Илии Топурии.

«Я никогда не видел, чтобы он дрался на протяжении всего боя, но я действительно его очень люблю и уважаю», — приводит слова Альвареса портал Championship Rounds в социальной сети.

Напомним, Топурия свой очередной бой проведёт уже в ночь с 28 на 29 июня в главном событии турнира UFC 317 в Лас-Вегасе (США), где его ожидает противостояние с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Альварес свой следующий поединок проведёт 13 сентября против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра
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