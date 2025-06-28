Илия Топурия опубликовал видео, где досрочно празднует победу над Чарльзом Оливейрой

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия перед поединком с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой решил досрочно отпраздновать победу над ним. В социальных сетях бойца появилось видео с ужина, где он размахивает руками в честь победы.

«Спасибо, что празднуете победу вместе со мной», — написал Топурия под опубликованным видео на своей странице в социальной сети.

Топурия и Оливейра проведут главный бой на турнире UFC 317, который состоится в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдёт в рамках Международной бойцовской недели.

Для Топурии этот поединок станет дебютным в лёгкой весовой категории, где он сразу же оспорит вакантный пояс чемпиона.