Стало известно, что Топурия и Оливейра сказали друг другу во время битвы взглядов

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и экс-чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра обменялись комментариями во время заключительной дуэли взглядов перед боем, который возглавит турнир UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

Топурия: «Знаешь, это всё на уважении. Мне просто нужно доказать, что я лучший».

Оливейра: «Да, для наших семей».

Топурия: «Извини. Я не хотел, чтобы этот бой был против тебя».

Оливейра: «Не волнуйся, это будет отличный бой».

Топурия: «Конечно. И я уже победил. Победа за мной».

Напомним, на кону поединка между Топурией и Оливейрой будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.