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UFC 317: полный кард участников, список бойцов

UFC 317: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, который возглавит поединок за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Чемпионат» предлагаем ознакомиться с составом всех пар турнира.

Основной кард

Чарльз Оливейра — Илия Топурия;
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс;
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван;
Бенеил Дариуш — Ренато Карнейро.

Предварительный кард

Джек Херманссон — Грегори Родригес;
Вивиан Араужо — Трейси Кортес;
Джоната Диниз — Джастин Тафа;
Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер;
Вячеслав Борщёв — Терренс Маккинни;
Пэйтон Талботт — Фелипе Лима;
Хосе Мигель Дельгадо — Хайдер Эмил.

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