UFC 317: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию турнира

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В главном бою вечера за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе сразятся его бывший обладатель Чарльз Оливейра и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия.

В соглавном бою чемпион в наилегчайшем весе Александр Пантожа проведёт четвёртую защиту титула против Кая Кара-Франса.