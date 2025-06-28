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UFC 317: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию турнира

UFC 317: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию турнира
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В главном бою вечера за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе сразятся его бывший обладатель Чарльз Оливейра и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия.

В соглавном бою чемпион в наилегчайшем весе Александр Пантожа проведёт четвёртую защиту титула против Кая Кара-Франса.

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