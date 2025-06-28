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Джон Джонс: они хотели Капитана Америку, но я был больше похож на Дэдпула

Джон Джонс: они хотели Капитана Америку, но я был больше похож на Дэдпула
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах, американец Джон Джонс сравнил себя с антигероем комиксов издательства Marvel Comics Дэдпулом, выложив на своей странице в социальной сети своё фото в костюме данного персонажа.

Фото: Страница Джона Джонса в социальной сети

«Они хотели Капитана Америку, но я был больше похож на Дэдпула», — написал Джонс под фото у себя на странице в социальной сети.

В июне 2025 года Джонс официально объявил о завершении бойцовской карьеры, освободив титул полновесного чемпиона UFC в тяжёлом весе. В связи с этим обладатель временного титула Том Аспиналл был повышен руководством UFC до полноценного чемпиона этой весовой категории.

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