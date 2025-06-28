Муслим Гаджимагомедов и Дмитрий Кудряшов посетят вечер бокса в Екатеринбурге

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов, известный под бойцовским прозвищем Русская кувалда, и обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, а также экс-претендент на титул чемпиона мира, выступающий за промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, Заур Абдуллаев станут почётными гостями крупного вечера профессионального бокса, который пройдёт 5 июля в Екатеринбурге на многотысячной арене ДИВС.

В главном событии вечера состоится 12-раундовый бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между экс-претендентом на титул Магомедом Курбановым и не знающим поражений обладателем титула WBA Gold в этом весе Павлом Сосулиным.