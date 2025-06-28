Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муслим Гаджимагомедов и Дмитрий Кудряшов посетят вечер бокса в Екатеринбурге

Муслим Гаджимагомедов и Дмитрий Кудряшов посетят вечер бокса в Екатеринбурге
Комментарии

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов, известный под бойцовским прозвищем Русская кувалда, и обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, а также экс-претендент на титул чемпиона мира, выступающий за промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, Заур Абдуллаев станут почётными гостями крупного вечера профессионального бокса, который пройдёт 5 июля в Екатеринбурге на многотысячной арене ДИВС.

В главном событии вечера состоится 12-раундовый бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между экс-претендентом на титул Магомедом Курбановым и не знающим поражений обладателем титула WBA Gold в этом весе Павлом Сосулиным.

Материалы по теме
«Американский бокс — это шапито, а Милохин — молодец». Огонь от Магомеда Курбанова
Эксклюзив
«Американский бокс — это шапито, а Милохин — молодец». Огонь от Магомеда Курбанова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android