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Боб Арум уверен в победе Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом

Боб Арум уверен в победе Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал свой прогноз на предстоящий бой абсолютного чемпиона мира по втором среднем весе Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда.

«Думаю, что Кроуфорд победит разгромным решением судей. Два варианта. Или нокаутом, или разгромным решением. Второй вариант чуть реальнее, ведь Канело плотно спрячется за блоком. Люди просто не видят, насколько он ухудшился. Они начали подозревать только после его последнего боя. Но это было видно уже давно. Раньше я бы сказал, что эта задача Кроуфорду не по плечу. Но это уже совсем не тот Канело, который был прежде», — приводит слова Арума The Ring.

Бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

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