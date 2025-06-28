«Это более масштабно, чем бой Пакьяо с Барриосом». Себастьян Фундора — о реванше с Цзю

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора считает, что их предстоящий реванш с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тимофеем Цзю заслуживает намного большего внимания, чем бой 46-летней легенды бокса Мэнни Пакьяо против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Мэнни Пакьяо — это Мэнни Пакьяо. Но я здесь, чтобы сосредоточиться на своём бое. Я думаю, что мой второй бой с Цзю — большое и громкое событие. Наш поединок — самое главное событие карда 19 июля, но приятно снова видеть Пакьяо на ринге», — приводит слова Фундоры Boxing Scene.

Напомним, Цзю и Фундора проведут реванш 19 июля в Лас-Вегасе (США), в рамках этого же карда сразятся Пакьяо с Барриосом.