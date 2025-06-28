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Дрейк поставил крупную сумму денег на победу Чарльза Оливейры над Илией Топурией

Дрейк поставил крупную сумму денег на победу Чарльза Оливейры над Илией Топурией
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на победу бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры над экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией в главном событии турнира UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Бразилия, я люблю тебя и я твой должник… ставлю на Бразилию», — написал Дрейк под скриншотом сделанной ставки в $ 200 тыс.

Оливейра свой предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером.

Для Топурии этот бой станет первым в рамках лёгкой весовой категории.

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