Дрейк поставил крупную сумму денег на победу Чарльза Оливейры над Илией Топурией

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на победу бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры над экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией в главном событии турнира UFC 317.

«Бразилия, я люблю тебя и я твой должник… ставлю на Бразилию», — написал Дрейк под скриншотом сделанной ставки в $ 200 тыс.

Оливейра свой предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером.

Для Топурии этот бой станет первым в рамках лёгкой весовой категории.